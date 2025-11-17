65歳女性の海外旅行記「観光よりランドリー探しに奔走した（笑）」夫婦100万円でヨーロッパへ
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：北海道
現在の現預金：3000万円、リスク資産：100万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし ※繰り下げ中
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金6万円（年額）
年金以外の収入：給与収入6万円
配偶者の年金や収入：年金20万円、給与収入4万円
ひと月の支出：30万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年2月に夫」と訪れた「1週間程度の西〜南ヨーロッパ」各地への旅行だそうです。
「以前からの念願だった、スペイン、フランス、イタリアを巡った。サグラダファミリアやトレビの泉などは、素晴らしかった」と旅の思い出を振り返ります。
一方で「バルセロナまで、ドバイ経由で成田から22時間。飛行機はエコノミー席を予約していて、移動だけでクタクタでした」とも。さらに、クルーズ船で各国に移動した際は「国内クルーズ船には必ずランドリーがあるので、ランドリーの有無を確認せずに乗船したら、なかった。（荷物を少なくするために）着替えの枚数を減らしていたので、各地で観光よりランドリー探しに奔走した（笑）」と思わぬ苦労もあった様子です。
なお旅行にかかった費用は「2人で100万円ほど」とあります。
「夫婦とも英語しか話せず、イタリア語やフランス語が分かりませんでした。スマホが利用できなかったので、苦労しました。翻訳サービスの利用も、地図の確認もできず、大変だった」と言います。
そういった経験から、これから海外旅行を計画している方には「まずはスマホをしっかり利用できるようにする」ことが必須だとアドバイス。
また、同世代に向けては「胃腸薬などの常備薬は多めに持参すること、暴飲暴食は控えること、できるだけ乾きやすく軽い衣服を選んで荷物を軽くする」ことも勧められていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
