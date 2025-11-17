ビジュアル系バンド「デルタストリング」のメンバーや心霊配信者として活動するもあ様は11月16日、自身のXを更新。「サラリーマン時代からのビフォーアフター」ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：もあ様公式Xより）

写真拡大

ビジュアル系バンド「デルタストリング」のメンバーや心霊配信者として活動するもあ様は11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。「サラリーマン時代からのビフォーアフター」ショットを公開し、話題となっています。

【写真】「サラリーマン時代からのビフォーアフター」

「滅多に見れないから新鮮」

もあ様は「サラリーマン時代からのビフォーアフター」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がサラリーマン時代の姿、2枚目が現在の姿ですが、見ただけでは同一人物か分からないほどの劇的な変化を遂げています。また、もあ様は「親に会社辞めたの言ってません　ごめん！」とも。ビフォーアフター写真だけでなく、エピソードも衝撃です。

この投稿には「サラリーマン時代も可愛い」「めちゃくちゃイケメン」「好青年だね」「私の元上司に似てるー」「とても胡散臭いです」「滅多に見れないから新鮮」など、さまざまな声が寄せられました。

ビジュアル系バンドのメンバーとして活動

ビジュアル系バンド「デルタストリング」のメンバーとして活動するもあ様。10月17日には楽曲「ナイトホラーアンパレード」のミュージックビデオを同バンド公式YouTubeチャンネルで公開しています。バンドマンとしてのもあ様の姿もぜひチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)