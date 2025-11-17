¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡¹â»Ô¼óÁêàÂæÏÑÍ»öáÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òÍ×ÀÁ¡Ö¶ÛÄ¥¤ò·ã²½¤µ¤»¤ëÄ©È¯Åª¤Ê¸À¼Á¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£±£·Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤¸å½é¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡Ê£·Æü¡Ë¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤«¤éÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ê½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ËÈ¿È¯¡£Ãæ¹ñ¶µ°é¾Ê¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹´ü²½¤¹¤ì¤ÐÆüÃæ´Ö¤Î·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¤±¤É£±£±·î£·Æü¡¢¡ØÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤È¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤ò·ã²½¤µ¤»¤ëÄ©È¯Åª¤Ê¸À¼Á¤À¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼¡ÊÃÒ»Ò¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤¬Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÅ±²ó¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ËÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤ÏÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤ÁËÉ±ÒÀ¯ºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëà¹ñÀ§á¤À¤ÈÎòÂåÀ¯¸¢¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¸øÌó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤Ï¡Ø»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢ºî¤é¤Ê¤¤¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Îº¬ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¸¶Â§¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÆâ³Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÊÑ¤¨¤ëµÄÏÀ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£