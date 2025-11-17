「いらないのに...」お土産持参で押し掛ける義母。訪問回数を減らす断り方の秘訣は？【ママリ】
義母がお土産を口実に、家に来ようとすることに困っている…という投稿者さん。当日に「今日、行きます」と連絡をしてくる義母。投稿者さんは、まだ、子どもが生後2か月と小さく、ペースを乱されることがイヤだと思っています。「わざわざお土産を準備しなくていい」ということを義母にやんわりと伝えたいが、どう言えばいいのか悩んでいるそうです。
産後2か月というと、まだまだ赤ちゃんは生活リズムが整っておらず、ママは寝不足の日々が続いているころですよね。
断り方に対して、さまざまなアイデアが寄せられていました。
「今日行きます」と当日にLINEしてくる義母
義母が、お土産を理由に会いに来ようとするのですが
正直お土産いらないし義母にも来て欲しくありません。
(こっちのペースで会いに行きたいから)
生後2ヶ月の子供がいます。
義母は車で1時間ほどのところに住んでいます。
いつもLINEで
「今日は家にいる？お土産を渡したいから～」とお土産を渡すという理由で会いに来るんですが
お土産を用意されると絶対受け取らなきゃいけない日が来るのでそれが面倒で。
(しかもお土産といっても旅行じゃなく、仕事先でもらったとかそういうもの、農家の方にもらった果物だとか)
義母がお土産を用意する限りあちらのペースで会わなきゃいけないので、今後わざわざ要らないということをやんわり伝えて
このお土産システムを止めたいです。
何かいい言葉ないでしょうか…💦
いつも連絡が当日なので、「今日ゆっくりしよう」と家事もサボっている日とかに被ると最悪で困ってます。
断り方にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
事前に何を渡しにくるのかまでは分からないかんじですかね？？
果物渡したいと言われたら、ちょうど先日実家から(友人から)たくさんいただいたばかりで食べきれないので大丈夫ですー！お気持ちありがとうございます！
とかはどうですかね💦💦
うちもそうでした！！
食べ物とかお菓子とかいらないのにそれを理由にされて💦
いろいろ過干渉だし、本当連絡よこさないでそっとしておいてほしかったです🥹
そういう人にはむしろ分かってもらうためにも、遠慮なく立て続けに断ってました！！
はじめは、今日は出かけるのですみません。とか遠回しにいってて、、、
それでもしつこくてだんだん腹立ってきたので、もうそういうお菓子はうちも食べないので、お母さんが食べてください😊💦とか断っちゃってました！！
「ごめんなさい、今日は疲れていてゆっくりしたいので、明日でもいいですか？」とか、とにかくズラさせます笑
自分からじゃなくて、「明らかに妻が疲れてるから、まだ赤ちゃんも夜通し寝るわけじゃないし産後間もないしムリさせないでくれ」と旦那さんから「旦那さんの意見として」伝えてもらいます。
「うちに来る時は、俺がいる週末だけ、こちらにも予定があるから事前に連絡して。妻に直接連絡しないで」と
言わせました、1人目の産後😂
元々押しかけて来る義父母ではなかったけど、
それを伝えて以降、かなり遠慮してくれてます。
どんな物かわかっていたら「食べきれない」、「うちも食べないのでお義母さんが食べてください」のように伝えるのが良さそうですね。また、体調のことを理由にしたり、疲れてると伝えたり、「とにかくその日は会わないようにする」という意見もありました。「体調が良くなったら取りに行きますね」と、こちらから行くと伝えるのも良さそうですよね。
夫が協力してくれるのであれば、夫から要望を伝えてもらってもいいかもしれません。伝え方次第では、怒らせてしまうのでは…と、ちょっと心配になりますが、だからといって、ストレスを感じながら過ごすのは良くないですよね。
まずは、自分と赤ちゃんの生活を一番に義母と関わっていってほしいなと思いました。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）