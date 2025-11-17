「今日好き」チェンマイ編、男女10人プロフィール 継続メンバー5人「男子高生ミスターコン」出身・「Popteen」読モら集結
【モデルプレス＝2025/11/17】11月17日より、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。チェンマイ編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加する男女10人のプロフィールを紹介する。
【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が勢揃い
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイのチェンマイが舞台となっている。
前回の「チュンチョン編」から森本陸斗（高校1年生／埼玉県）、「ハロン編」「夏休み編2025」から倉澤俊（高校2年生／茨城県）、「ニュージーランド編」から木村斗一（高校1年生／東京都）、「夏休み編2025」から谷村優真（高校2年生／北海道）と表すみれ（高校1年生／大阪府）が継続参加。ほかにも雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の公式読者モデル・Popteenメイトの島津凛々華（高校3年生／福井県）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」セミファイナリストの陣野奏汰（高校3年生／神奈川県）、「男子高生ミスターコン2024」に参加していた岩本舜平（高校3年生／神奈川県）などフレッシュなメンバーが揃った。
放送時学年／出身／誕生日／MBTI
高校1年生／大分県／2009.5.10／INTP‐T
高校1年生／大阪府／2010.3.26／ESFP‐A
高校1年生／大阪府／2009.4.29／INFJ‐T
高校3年生／福井県／2008.2.21／ISFP
高校2年生／北海道／2008.7.20／ISFP
高校3年生／神奈川県／2007.11.15／ENTJ‐T
高校1年生／東京都／2009.8.10／ENTP‐A
高校2年生／茨城県／2008.04.22／ISFP‐T
高校3年生／神奈川県／2007.6.6／ESFJ‐T
高校1年生／埼玉県／2009.5.10／ENFP‐A
◆「今日好き」チェンマイ編
◆女子
◆今井環希（いまい・たまき／16）
◆大森心音（おおもり・ここね／15）
◆表すみれ（おもて・すみれ／16）
◆島津凛々華（しまづ・りりか／17）
◆谷村優真（たにむら・ゆま／17）
◆男子
◆岩本舜平（いわもと・しゅんぺい／18）
◆木村斗一（きむら・とうい／16）
◆倉澤俊（くらさわ・しゅん／17）
◆陣野奏汰（じんの・かなた／18）
◆森本陸斗（もりもと・りくと／16）
