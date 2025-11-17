「今日、好きになりました。チェンマイ編」（上段左から）とうい、りりか、しゅんぺい、ここね、かなた（下段左から）ゆま、りくと、すみれ、しゅん、たまき（C）AbemaTV, Inc.

【モデルプレス＝2025/11/17】11月17日より、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。チェンマイ編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加する男女10人のプロフィールを紹介する。

◆「今日好き」チェンマイ編


「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイのチェンマイが舞台となっている。

前回の「チュンチョン編」から森本陸斗（高校1年生／埼玉県）、「ハロン編」「夏休み編2025」から倉澤俊（高校2年生／茨城県）、「ニュージーランド編」から木村斗一（高校1年生／東京都）、「夏休み編2025」から谷村優真（高校2年生／北海道）と表すみれ（高校1年生／大阪府）が継続参加。ほかにも雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の公式読者モデル・Popteenメイトの島津凛々華（高校3年生／福井県）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」セミファイナリストの陣野奏汰（高校3年生／神奈川県）、「男子高生ミスターコン2024」に参加していた岩本舜平（高校3年生／神奈川県）などフレッシュなメンバーが揃った。

◆女子


放送時学年／出身／誕生日／MBTI

◆今井環希（いまい・たまき／16）


高校1年生／大分県／2009.5.10／INTP‐T

◆大森心音（おおもり・ここね／15）


高校1年生／大阪府／2010.3.26／ESFP‐A

◆表すみれ（おもて・すみれ／16）


高校1年生／大阪府／2009.4.29／INFJ‐T

◆島津凛々華（しまづ・りりか／17）


高校3年生／福井県／2008.2.21／ISFP

◆谷村優真（たにむら・ゆま／17）


高校2年生／北海道／2008.7.20／ISFP

◆男子


◆岩本舜平（いわもと・しゅんぺい／18）


高校3年生／神奈川県／2007.11.15／ENTJ‐T

◆木村斗一（きむら・とうい／16）


高校1年生／東京都／2009.8.10／ENTP‐A

◆倉澤俊（くらさわ・しゅん／17）


高校2年生／茨城県／2008.04.22／ISFP‐T

◆陣野奏汰（じんの・かなた／18）


高校3年生／神奈川県／2007.6.6／ESFJ‐T

◆森本陸斗（もりもと・りくと／16）


高校1年生／埼玉県／2009.5.10／ENFP‐A

