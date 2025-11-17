スバル“新”「スポーツカー」初公開！ 旧車デザイン×赤い「SUBARU」エンブレムが超カッコイイ！ 超低重心な“背の低い”超静音モデル「Performance-E STI concept」とは

スバルの“新”「スポーツカー」

なぜ「STI』と付くコンセプトカーが2台もあるのか…東京オートサロン（スポーティなクルマの祭典）でもないのに…。

「ジャパンモビリティショー2025」のスバルブースを見て、そんな疑問を抱いた人もいることでしょう。スバルブースは「ウィルダネス」をはじめとする“アウトドアテイスト”のモデルと「STI」の3文字が添えられた“パフォーマンス系”のモデルに2極化している状況です。

スバルの新スポーツカー！

【画像】超カッコいい！ これがスバル“新”「スポーツカー」です！ 画像で見る（30枚）

その狙いは「ブランドを際立たせる」ということ。スバルというブランドが他の多くの魅力的なブランドたちのなかに埋没しないように個性をつけていく必要があり、その方向性が「アドベンチャーの象徴であるウィルダネス」と「パフォーマンスの象徴であるSTI」というわけです。

ジャパンモビリティショー2025のスバルブースでは、2台のコンセプトモデルがお披露目されました。1台はガソリン高出力エンジンの今後を示唆する「Performance-B STI concept」。そしてここで注目するもう1台が今後のEVの方向性を示す「Performance-E STI concept」です。

「見ているだけでワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転し易いレイアウトと居心地のよい開放的な室内空間を実現。また様々な革新的な技術を採用することで、意のままに操れる、感動の運転体験を提案するモデルです」とスバルは説明します。

正直に告白すると筆者は実車を見て「これは単なるコンセプトカーだろう」と感じました。しかし開発主査いわく「これは単なるショーカーではない」とそれを否定。つまりどこかのポイントが市販に繋がるということでしょう。

そのうえで「SUV（のEV）はやった。トヨタとの共同プロジェクト（のEV）もやった。だから次はスバルオリジナルの背の低いクルマ」とヒントをくれました。

また「低ハイトの円筒形の三元系バッテリーを使う」「円筒のまわりを直接冷やすことで温度管理をおこなう」といくつかの具体的な情報も教えてくれました。スタイリングこそショーカーとして厚化粧しているけれど、コンセプトやクルマの方向性などはスバルが今後市販するEVとしてかなり固まっていると考えてよさそうです。

そして興味深く、STIを名乗る由縁と言えるのがドライビングパフォーマンス。「速い」というのは当然として「それだけではない」と開発者は言います。

「五感を揺さぶる走りを提供したい。EVはクルマからのフィードバックが希薄で味が薄い。音や微細な振動などが少ないから、五感で感じられない。このクルマはそんな『EVの味の薄さ』を濃くする」というから期待しかありません。

スバルが目指す、今後のEVスポーツモデルとはなにか…「Performance-E STI concept」にはそのヒントが隠されているというわけです。