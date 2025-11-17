女性９人組グループ・ＴＷＩＣＥのサナが１７日、東京・港区の東京ミッドタウンで行われたファッションブランド「ラルフローレン」のツリー点灯式に出席した。

エレガントなドレスをまとったサナがハンドベルを鳴らすと、高さ１２メートルのもみの木に柔らかな光が点灯。ゴスペルチームの歌唱と合わせて、会場は早くもクリスマスムードに包まれた。

サナは「冬の冷たい風ともみの木の香りが交じった時に、またホリデーシーズンが来たんだなと感じる」と笑みを浮かべた。今年の思い出としては、１月にオーストラリア・メルボルンで行われた全豪オープン・男子シングルス決勝をコートの目の前にある席で観戦したことを挙げ「コートの中の空気感が伝わってくるほど圧倒される対戦で、貴重な体験をさせてもらった」と振り返った。

年末に向けて「スパや温泉に行きたい」というサナ。メンバーに贈りたいホリデーギフトを問われ「ちょっと夢のあることを考えてみたんですけど、降ってくる雪が綿菓子のような甘いものだとメンバーのみんなも喜ぶと思う。パチパチするキャンディーが入った綿あめだといいな」と想像していた。

ツリーはこの日から１２月２５日まで展示。同ブランドの世界観を体験できるポップアップも開催される。