BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ドゥロースケルトン」（価格：1,980円）を2026年4月、「30MF カスタマイズストラクチャー3」（価格：1,320円）を5月、「30MF ドゥローワイバーン」（価格：2,420円）を6月に発売する。

「30MF ドゥロースケルトン」と「30MF ドゥローワイバーン」は、30 MINUTES FANTASYシリーズ初のモンスター単独で立体化したプラモデル。「30MF カスタマイズストラクチャー3」では、「祭壇」の情景パーツのほか、「スパイダー」「ヤマアラシ」「カラス」のモンスターを同梱する。

「30MF ドゥロースケルトン」は、ベースとなるシルエットのほかにアーマー・武装パーツがひとつになったセットで、スケルトン2体が付属する。武装は「斧」「ナイフ」「槍」を付属している。

「30MF ドゥローワイバーン」は、ドゥロースケルトンと同じく冒険の先で出会うモンスターを立体化したプラモデル。頭部に手綱を装備でき、各種ジョブが背中に跨がり騎乗することができる。翼など各部が可動し飛行姿勢を取ることもできる。

今回11月17日に行なわれた配信「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が発表された。

【第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2023