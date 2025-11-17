将棋の第７５期王将戦挑戦者決定リーグが１７日、東京・渋谷区の将棋会館で指された。先手の永瀬拓矢九段が菅井竜也八段に９５手で勝利し、来年１月からの王将戦七番勝負に２期連続３度目の挑戦を決めた。

この日の勝利で５連勝とすれば、リーグ中にもかかわらず挑戦が決まる一局。「こういう状況が珍しかった気がするので、いつも通りいこうとは思っていた」中で無事に白星をつかみ、「いい形で勝つことができてよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

七番勝負の相手は藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝。今年１月の王将戦から名人戦、王位戦に続いて４度目の２日制の番勝負となる。「近年、藤井王将と２日制を一番やっているのは私だと思うので、その経験をいかしたい。レーティングは過去最高だと思う」と気合は十分だ。

永瀬にとって、藤井は「絶対王者」。一方で「周囲が変わった気がする」と、先月２８日に藤井から王座をもぎ取った伊藤匠＝叡王との二冠＝の強さを感じている。「（タイトル戦の戦績が）２勝２敗と拮抗（きっこう）した勝負をされていてすごい」。永瀬自ら伊藤を研究し「メカニズムが分かってきたので、伊藤さんの属性を取り入れて準備していきたい。拮抗したスコアを作れるように頑張りたい」と自らも続こうという意欲を見せた。

藤井とは王将戦を前に、２３日のＪＴ杯決勝戦（東京ビッグサイト）で対戦する。持ち時間１０分の早指しとなるが「より厳しいと思うけど、公開対局なので少しでもしがみつけるようにしたい」と意気込んだ。