元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が17日、自身のYouTubeチャンネルに動画を配信し、田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）を巡り想定される市政停滞の長期化を懸念した。

5月の市長選で現職候補を破り当選した田久保氏だったが、市の広報誌に「東洋大学法学部卒業」と記した学歴詐称が問題となり、2度の不信任決議の末に失職した。

これに伴う市長選について、東国原氏は「予想通りカオスになってきました。7人、来たる市長選に立候補する予定、あるいはもう立候補を表明した方がいらっしゃいます。大変なことになってますわ」と説明した。

さらに、「来週には何と、前・田久保市長も出馬（表明）をするらしいです。びっくりですよ」と、市議会からノーを突き付けられたはずの田久保氏が立候補を予定していることに言及。「出直し市長選へ立候補…はぁ〜。もうちょっと分からないですよ、僕。どんなメンタルをしているのか、あるいは思考回路、思考の構図がどうなっているのか」と驚きを口にした。その執念深さに、「強く支持されている一部の方もいらっしゃるんでしょうが、常識的に、倫理的に、道義的に、ありえないですよ」と首をひねった。

田久保氏による市議会解散で行われた市議選、同氏の失職で行われる市長選で、その費用は合計で約1億円といわれ、もちろん全て市民から徴収した税金で支払われる。東国原氏は「仮に万が一、田久保前市長が今回、当選して、また市議会が不信任を突き付けて、また市議会を解散して、また当選してきて、不信任を突き付けて…という無限ループになっていく可能性もあるわけですよ。Why（なぜ）？ですよね」と、最悪の事態を懸念していた。