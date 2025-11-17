EXILEや三代目 J SOUL BROTHERSなどが所属する事務所のLDHは17日、公式サイトで、プライバシー侵害やSNS上での誹謗（ひぼう）中傷に関して警告した。

「大切なお願い」と題し、「現在、事務所や関連店舗周辺、近隣店舗内などにおける出待ち・入り待ち行為、遭遇情報をSNSなどで発信する行為が多数確認されております」と所属タレントのプライバシーを侵害する行為が多数発生していると報告。続けて「急な接触や駆け寄りは、所属アーティスト・タレントやスタッフのみならず、応援してくださっている皆さまや周囲の方、近隣住民の皆さまに思わぬけがやトラブルを引き起こす可能性があります。また、無断で所属アーティスト・タレントにカメラを向けて撮影やビデオ通話をしたり、隠れて動画や写真を撮影したり、その動画・画像や遭遇した場所をSNSなどに投稿したりする行為も目立っております。加えて、SNS上において臆測や誤情報の拡散、また個人への誹謗（ひぼう）中傷を含む悪意のある内容の投稿も多数確認されております」とした。

本人や関係者の心身に悪影響を及ぼし、プライバシーを侵害する悪質な行為と警告し、「弊社では、これらの行為に対し、警察や弁護士と連携し、法的措置を含む厳正な対応を進めております。すでに複数の事案について、特定された一部該当者に対しては警察や弁護士より警告を実施しております。今後も所属タレントの安全確保のため、悪質な行為には断固たる措置を講じる所存です」と表明した。

そのうえで「一方で、多くの皆さまがルールやマナーを守り、温かい応援を送ってくださっていることに、心より感謝申し上げます。皆さまのご理解とご協力が、所属アーティスト・タレント本人および関係者の安心につながっております」と、節度ある応援を呼びかけた。