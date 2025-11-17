マカロニえんぴつが、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』のアルバム収録曲のタイトルおよび曲順を公開。あわせて、全曲ティザー映像が公開された。

（関連：【映像あり】マカロニえんぴつ、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』ティザー）

同作品には、現在放送中のドラマ9『コーチ』（テレビ東京系）の主題歌「パープルスカイ」、NHK『みんなのうた』（10～11月放送）として書き下ろされた「ハナ」、映画『火喰鳥を、喰う』主題歌「化け物」、テレビ番組『平子と小宮のずっと高円寺にいるテレビ』のテーマ曲「高円寺へ」など、多数のタイアップ楽曲を収録。

さらに、TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ「然らば」、TVアニメ『忘却バッテリー』エンディングテーマ「忘レナ唄」、映画『FLY! フライ!』主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ『紅茶花伝』CMソング「poole」のほか、「NEVERMIND」、長谷川大喜（Key）作曲の「きみは天使で」、はっとり（Vo）の弾き語り曲「クレイジーブルース」を加えた全15曲を収録する。

また、発売に先駆けて11月21日より「パープルスカイ」の先行配信リリース、アルバムのプレオーダー、プレセーブなどの事前予約もスタートとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）