【義母のスパイ、正体は！？】「あなたを褒めてたわよ」悪口じゃなかった？＜第27話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第27話 ツカサさんが伝えていたこと
【編集部コメント】
なんと……！ 「ツカサさんは義母と2人できっと私の悪口を言っているに違いない！」と思っていたチヒロさん。実際は悪口どころか、チヒロさんのいいところをちゃんと伝えてくれていたのでした。お義母さんがチヒロさんに対して態度を緩和させたのは、チヒロさんが強気に出たからだけでなく、ツカサさんからの助言があったからなのかもしれませんね。そう思うと、なんだかツカサさんが気の毒でたまらなくなってしまいます……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第27話 ツカサさんが伝えていたこと
【編集部コメント】
なんと……！ 「ツカサさんは義母と2人できっと私の悪口を言っているに違いない！」と思っていたチヒロさん。実際は悪口どころか、チヒロさんのいいところをちゃんと伝えてくれていたのでした。お義母さんがチヒロさんに対して態度を緩和させたのは、チヒロさんが強気に出たからだけでなく、ツカサさんからの助言があったからなのかもしれませんね。そう思うと、なんだかツカサさんが気の毒でたまらなくなってしまいます……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙