¡Ö¤É¤¦¤¾¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¸µ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁêÂôºÚ¡¹»Ò(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¸ø³«¤·¤¿à¼ê±©Àè¥°¥é¥Ó¥¢á¤ËÇ®»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀµÌ´¤Î¼Ì¿¿¤ß¤Æ¡Ø¼ê±©Àè¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤É¤¦¤¾¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ ¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢±¦µÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÀµÌ´¡×(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¢2023Ç¯)¤ÎÉ½»æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼ê±©Àè¥°¥é¥Ó¥¢¡×¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÂô¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Â¿·¤ÊÉ½¸½ ¼ê±©Àè¥°¥é¥Ó¥¢åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤ÎË¡Â§¡×¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤«É÷ÍèË·¤«(¾Ð)¡×¡Ö¤¿¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£