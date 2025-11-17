¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥ËÍú¤¯¤¾¡×¥ß¥Ë¥¹¥«Ï¢Åê¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâà¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼á25ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë»ÑºÇ¹â¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¸µµ¤½Ð¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö(¤¨¤ê¤«¡¢25)¤¬à¥ß¥Ë¥¹¥«á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÏ¢Åê¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤Î¹¥É¾¤Ç´ò¤·¤¤ ¤³¤ÎÅß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥ËÍú¤¯¤¾¡¼¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¹¥¤ß¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë»ÑºÇ¹â ºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¨¤ê¤«É±¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¸µµ¤½Ð¤¿¡×¡ÖÉ±åºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Â¼¾å¤Ï2018Ç¯¤Ë¡ÖViViÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2018¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£23¡Á24Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢¥«¥Þ¥¥ê¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Îï¤·¤²¦½÷Ìò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£