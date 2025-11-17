¡Ö¤¢¤Þ¤ê²á·ã¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ä¡×?¥Ø¥½¸«¤¨?ÂçÃÀ°áÁõ¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤â¡Ä¹ÈÇò½Ð¾ì½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡Ö¹ÈÇò¤À¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
Ê¢Éô¤ò½Ð¤·¤¿°áÁõ¤Ç¡Ä
¡¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î°áÁõ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£·ê¤¬³«¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÊ¢Éô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢SNS¤Ç¤ÏÏÓ¤ËÆú¿§¤Î¥Ð¥é¤È´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤òÈ¾Ê¬¤º¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¾ì¤ÇÁª¤Ö°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡ÖÊ¢¤Ï½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¹ÈÇò¤À¤«¤é¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï±£¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê²á·ã¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»Ò¶¡¤Ë¡¢±Æ¶Á¤¢¤ë¡£¥Ô¥¢¥¹¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥ÁÄ°¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ASH ISLAND¤È¤Î·ëº§¤ò¡¢11·î¤Ë¤Ï½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£