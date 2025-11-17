ÆüËÜ¿Í¤Î´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¦¥§¥¢¤Çµå¤ò»ý¤Á¡Äà°Õ³°¤Ê»Ñá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÂçÃ«¤Î¹ñ¤«¤éÍè¤¿ºÇ¶¯¥Á¥¢¡×
¡ÖÁª¼ê¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¸µ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌîß·ºÌ²Ú¤¬à°Õ³°¤Êá»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîµåYouTuber¸þ(¤à¤³¤¦)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬¡Ö¹ëÏÓ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ëÈþ½÷¡¡Ìîß·ºÌ²Ú¤Î¹ëÂ®µå¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¡¡¸µÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤é¤·¤å¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ìîß·¤µ¤ó½Ð±éÆ°²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤¿Ìîß·¤¬·«¤ê½Ð¤¹Åêµå¤Ë¡¢2015Ç¯¤ËÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¸¶¿ó¤µ¤ó¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤ÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¥¯¥½¤¤¤¤µå¤Ê¤²¤ë¤¸¤ã¤ó¾Ð¾Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤ï¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö끼야~~~아야카 귀염둥이 이당(¤¤ã¡¼¤¢¤ä¤« ¤«¤ï¤¤¤³¤Á¤ã¤ó)¡×¡ÖÂçÃ«¤Î¹ñ¤«¤éÍè¤¿ºÇ¶¯¥Á¥¢¡×¡ÖÁª¼ê¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ìîß·¤Ï2022Ç¯¤Ëµð¿Í¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡ÖVENUS¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£24Ç¯¤«¤é´Ú¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡Ö25-26¥·¡¼¥º¥ó½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¥Ï¥¤¥Ñ¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä¡ä¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é▶¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤ÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡Á¡×