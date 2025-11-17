¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¥ó¥È¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡×ËÌÀî·Ê»Òà±Ç²è¥Ç¡¼¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤¬¹¬¤»¡×
ËÌÀî¡¢Æî¡¢»³ÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡Äº£¤â¸òÎ®
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£à±Ç²è¥Ç¡¼¥Èá¤·¤¿Êó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡ÙÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë×Æþ´¶¤¬À¨¤¯1ÉÃ¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿´ÍýÀï¤ÎÏ¢Â³¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¡¦Æîº»ÎÉ¤È±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇúÃÆ¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÍ¾±¤¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤¬¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤é¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡¡ÇúÃÆµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¥ó¥È¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÌÀî¤ÈÆî¡¢»³ÅÄ¤Ï2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö½÷¿À(¥Æ¥ß¥¹)¤Î¶µ¼¼¡Á¥ê¡¼¥¬¥ëÀÄ½ÕÇò½ñ¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£