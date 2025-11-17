ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市東区で警官やデパートかたる不審電話連続発生 銀行名や暗証番… 福岡市東区で警官やデパートかたる不審電話連続発生 銀行名や暗証番号聞き出される 福岡市東区で警官やデパートかたる不審電話連続発生 銀行名や暗証番号聞き出される 2025年11月17日 20時0分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡東署は17日、福岡市東区内で17日午前10時半ごろから正午ごろまでの間、警察官やデパート会社を名乗る人物から銀行名や暗証番号を聞き出される不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「私のカードでロレックス？」 百貨店かたる電話も要注意！ 福岡、あす18日夜から19日午前中にかけ標高の高い所で積雪も 福岡・大牟田市で男が女性に不審な行為 八尻町の路上 男は30歳くらい、グレー色パーカ頭までかぶる、腕にグレー色のズボンをかける 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 金属加工, 思いやり, グループウェア, マンション, デイサービス, 在宅医療, 神奈川, フローリング, 長野