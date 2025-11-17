福岡東署は17日、福岡市東区内で17日午前10時半ごろから正午ごろまでの間、警察官やデパート会社を名乗る人物から銀行名や暗証番号を聞き出される不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。