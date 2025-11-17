【速報】「創造主」かたる占い師・浜田淑恵被告（63）を殺人罪で訴追求める 海で自殺させられた男性の遺族側が意見書を提出
「創造主」をかたる占い師の女が知人の男性2人をそそのかして海で自殺させた事件で、男性の遺族が殺人罪で占い師の女を訴追することを求め、大阪地検に意見書を提出したことがわかりました。
占い師の浜田淑恵被告（63）は5年前、和歌山県広川町の海で寺本浩平さん（当時66）と米田一郎さん（当時51）に自殺をそそのかした罪で起訴されています。2人は互いに手首をマイクコードで結ばれた状態で自殺したとされています。
事件の構図はこうです。
関係者によりますと、死亡した寺本さんらは2008年ごろから浜田被告の信奉者となり、献金などをしていました。2020年、浜田被告は「私の交際相手に悪いものがとりついた。正常な状態に戻すためには死んで魂になり、神のシステムを破壊しなければいけない」などと提案。滝谷被告を含む4人で海に入り、寺本さんと米田さんの2人が死亡しました。
寺本さんは浜田被告と関わり始めて以降、様子が変わったと寺本さんの息子は語ります。
「まるで僕のことなんか知らないようで、見向きもしないような感じでした。とてもつらい気持ちになりました」（寺本さんの息子）
寺本さんの遺族の代理人弁護士は、裁判で別の被害者から提供された事件後の浜田被告らの会話の音声を公開しました。
「前までここに（寺本）浩平、（米田）一郎がおったんだよ。死んだよ、浩平、一郎。全部私がやった。すごいお仕事終えたから『もういいよ楽になれ』と言ったんだよ」（浜田淑恵被告・音声）
さらに、自殺を手助けしたとされる滝谷被告との会話では…
「奇跡の生還をあなたも果たしました」（浜田被告・音声）
「はい、死にかけてたんですけど」（滝谷奈織被告・音声）
「ひとつ間違ったらこいつも死んどりました。上手に2人だけ、はい、残しました。今までもいろんなことをやってきたけどね、この世で殺人をすると、いやいや、やってないやってない」（浜田被告・音声）
こうした発言について、死亡した寺本さんの息子は…
「本当にひどいと思います。（父の死を）軽々しく言わないでください」（寺本さんの息子）
父親の形見は亡くなったときに身に着けていた1枚のハンカチだけだといいます。
「とてもつらくて、ハンカチを見る気持ちにはなれないです」（寺本さんの息子）
警察の調べに対し浜田被告は「遺書があれば単なる自殺で終わると思った」などと供述していたということです。遺族側は、これまでの裁判で明らかになった証拠や供述・証言などから、浜田被告には殺人の故意があり、死ぬという意思決定さえ、浜田被告によるマインドコントールによってなされたものであることから、浜田被告を殺人罪で訴追すべきとしています。
遺族側は17日付で、大阪地検に殺人罪での訴追を求める意見書を郵送で提出したということです。
浜田被告の裁判は12月17日に初公判が予定されています。