´ßÌî¡¦³÷À¸¤¬ÃË½÷¤È¤â¤ËÆ¼¥á¥À¥ë ÆüËÜÀª¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»¤ÇÌö¿Ê
¡þÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê15Æü¡Á26Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢16Æü¡¢½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤Î½÷»Ò52Ôµé¡¦´ßÌîÊ¸²»Áª¼ê¤ÈÃË»Ò73Ôµé¡¦³÷À¸ÏÂËãÁª¼ê¤¬¡¢¤È¤â¤Ë3°Ì·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±Âç²ñ¡£Æþ¾ìµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¤Ä¤á¤«¤±¤¿½ÀÆ»¡£´ßÌîÁª¼ê¤Ï³«»Ï16ÉÃ¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÇØÉé¤¤Åê¤²¤Çµ»¤¢¤ê¡£¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Ç°µ¾¡¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄÂè1¹æ¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å´ßÌîÁª¼ê¤Ï¡Ö¡ÊÇØÉé¤¤Åê¤²¤Ï¡ËÃæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤é¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õµ»¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õµ»¡¢ÇØÉé¤¤Åê¤²¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢ÃË»Ò73Ôµé¤Ç¤Ï¡¢³÷À¸Áª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£