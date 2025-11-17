韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲが１７日、東京ドームシティの「ウインターイルミネーション」点灯式にゲスト出演した。

１５、１６日に埼玉・ベルーナドームでワールドツアー「＜ＡＣＴ ： ＴＯＭＯＲＲＯＷ＞ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」公演を終えたばかりのＹＥＯＮＪＵＮ（２６）は「ＭＯＡ（ファン名称）のかけ声がとても大きくてうれしかった」と歓喜の表情。２６年１月２１、２２日には、ツリーの後ろに控える東京ドームでアンコール公演を開催することが最近発表され、ＢＥＯＭＧＹＵ（２４）は「東京ドームは特別な場所。そんな会場に再び立てるのは光栄」と目を輝かせた。東京ドームシティで、行ってみたいエリアを聞かれたＴＡＥＨＹＵＮ（２３）は「メンバー全員温泉が好きなので、５人でＳｐａ ＬａＱｕａに行きたい」と願望を明かしていた。

その後、５人のカウントダウンでツリーが点灯されると、メンバーが口々に「きれい」と感嘆。ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ（２３）も「イルミネーションは特別感があって、楽しい気持ちにさせてくれる」と目を細めた。最後にＳＯＯＢＩＮ（２４）は「ツリーを見に、ぜひ遊びに来てほしいし、来年の東京ドーム公演も、楽しみにしていてください」とアピールした。