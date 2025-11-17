¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡G1¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëG1V¡×¤ÇÃÏ¸µ¼þÇ¯3Ï¢ÇÆ¡¡¾Þ¶â4°Ì¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎG1¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß69¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï17Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¹æÄú¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç²÷¾¡¡£19²óÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¡¢ÃÏ¸µ¼þÇ¯3Ï¢ÇÆ¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ¼þÇ¯¤Ï5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£1200Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï1ÈÖº¹¤·¤ÇÂ³¤¤¤¿»³¸ý¹ä¡£4¥«¥É2ÈÖº¹¤·¤«¤é½®Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿´ÝÌî°ì¼ù¤ò¡¢Æ±2¥Þ¡¼¥¯¤Çº¹¤·¤Æ2ÈÖ¼êÁè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£¤Ê¤ª6Æü´Ö¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï70²¯5204Ëü9300±ß¡£ÌÜÉ¸³Û¤Î70²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µSGÇÆ¼Ô¤¬Âç°ìÈÖ¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÍÀ¸¤¬°µ¾¡¤ÇÃÏ¸µ¼þÇ¯À©°µ¡£Åª³Î¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤Ç¥°¥ê¥Ã¤ÈÀè¥Þ¥¤¤·¡¢1¼þ¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁá¡¹¤ÈÆÈÁö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤â°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂ¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½®¤ÎÊÖ¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ëý¤Î¥Æ¥¯¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤Î´°¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸ÍÅÄG1¤Ï6²óÌÜ¤ÎV¡£Æ±°ì¼þÇ¯3Ï¢ÇÆ¤Ï»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤ÐºÇ¶á5²ó¤Î¸ÍÅÄ¼þÇ¯¤Ç¤Ï4V¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ï¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡ÊµÇ°¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£ÍèÇ¯¤ÎSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê3·î24¡Á29Æü¡¢³÷·´¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤ÏSG¤«G1¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤ÇÍ¥½Ð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëG1V¤òÃÏ¸µ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤ò°ì¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÎ±°û¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â²Ã»»¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï4°Ì¤Ø¾å¾º¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê25¡Á30Æü¡¢Ê¡²¬¡Ë¼¡Âè¤Ç½ç°Ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ì¤è¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÁö°ìÁö¤Ç¤¹¡×
¡¡¡È¸ÍÅÄ¤Î¹ÄÄë¡É¤¬³èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÀ¤¦¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd1²óÀï¤ò1¹æÄú¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¾Þ¶â2°Ì°ÊÆâ¡£¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¶ÍÀ¸¡¡½çÊ¿¡Ê¤¤ê¤å¤¦¡¦¤¸¤å¤ó¤Ú¤¤¡Ë1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î39ºÐ¡£ºë¶Ì»ÙÉô½êÂ°¡£100´üÀ¸¤È¤·¤Æ2007Ç¯5·î17Æü¤Ë¸ÍÅÄ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆ±Àá¤Ë½é¾¡Íø¡£Åö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï67¡¢68¼þÇ¯¤«¤é¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ç5²óÌÜ¤ÎV¡£ÄÌ»»63V¡ÊSG4¡¢G1¤Ï19¡Ë¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤ÏµÜÃÏ¸µµ±¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢·ì±Õ·¿AB¡£