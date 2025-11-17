高校３年生までの子育てにかかる費用は約２１７０万円に上ることが、国立成育医療研究センターの調査でわかった。

中学、高校ともに進学時に費用負担が大きかった。センターは「子育て世帯に対する経済的支援の検討に生かしてほしい」としている。

調査は２０２４年１１月、０〜１８歳の第１子を持つ母親を対象に実施。子育てにかかった年間費用を衣類、食事、医療など分野別に答えてもらい、４１６６人から有効回答を得た。

その結果、預貯金と保険を除いた子育て費用は、１８年間で２１７２万７１５４円。年間費用は未就学（０〜６歳）が約８９万〜１１０万円、小学生１１４万〜１３１万円、中学生１５６万〜１９１万円、高校生１８１万〜２３１万円だった。高１の２３１万円が最も高く、２歳の８９万円が最も低かった。

中３までの１５年間の費用は、内閣府による０９年の同様の調査と比べ約１９万円多い１６３２万３８９８円。生活費は上昇したが、医療費や保育費は減っており、国や自治体による保育費の軽減や医療費の助成などが影響したとみられる。

調査した同センター政策科学研究部の竹原健二部長は「いつ、どのぐらいお金がかかるかを可視化することで、若い世代が抱える子育ての経済的な負担に対する漠然とした不安の軽減につながれば」と話している。