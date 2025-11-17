12星座別「恋愛」あるある!?「蟹座（かに座）」のあなたが“別れを決断”するのに時間がかかってしまうのは…「楽しかった思い出にすがってしまう」から!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
「この人と別れたい……」と思ったものの、なかなか行動に移せない人がいます。情があるから、新しい恋を始める自信がないから、面倒くさいから……など理由はさまざま。別れを決断するのに時間がかかるのはどんなタイプでしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■蟹座（かに座）……楽しかった思い出にすがってしまう
蟹座は情が深く、人とのつながりをすぐに断ち切れないでしょう。関係を終わらせることで自分が傷つくことを極端に恐れるため、別れたいと思っても決断できないようです。過去の思い出にすがる傾向もあり、「あの頃に戻れるはず」と現実を直視できず、ズルズルと関係を続けてしまうことが多いでしょう。
・協力：東京・池袋占い館セレーネ
・監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/