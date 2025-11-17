ドル円１５４．７５近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は154.75近辺、ユーロドルは1.1605近辺での推移。いずれも前週末ＮＹ終値よりも、ややドル高方向に振れている。ドル円はロンドン時間に154.83レベルに本日の高値を更新。ユーロドルはロンドン朝方に1.1595レベルと本日の安値を広げた。ただ、値幅は限定的となっており、小刻みに上下動している。米１０年債利回りは４．１５％付近から４．１２％台へと低下。米株先物は小反発も、欧州株は総じて軟調に推移している。



リスク回避的な状況が続く中、クロス円はまちまち。ユーロ円は179円台半ばを中心にした揉み合い。ポンド円は203円台前半での揉み合いから203.90付近まで一時買われて高止まりしている。ユーロ対ポンドではややポンド買いが優勢。



週明けロンドン市場では目立った経済統計発表はみられず、手掛かり難。今週は２０日に９月米雇用統計が発表される予定となっており注目されている。



USD/JPY 154.77 EUR/USD 1.1605 EUR/JPY 179.61

外部サイト