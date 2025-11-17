１７日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開、山田洋次監督）に出演する女優・倍賞千恵子（８４）と俳優・木村拓哉（５３）がＶＴＲ出演した。

実写映画では初共演となる２人だが、２００２年公開のジブリ映画「ハウルの動く城」では声優として共演している。「周りの方が『あっ、ソフィーとハウルだ！』って言ってくださる」と木村。映画のポスターになっている倍賞演じる高野すみれが、木村演じる宇佐美浩二と腕を組んでいるシーンの撮影の際は「うわっ、リアルソフィーとハウルだ！みたいな。倍賞さんとご一緒させていただいたからこそ生まれる、皆さんがとらえてくれる角度っていうのがあるんだなと。今回ものすごくたくさんの声をいただきましたし」と話した。

倍賞は「あれはさ、カメラマン（繰上和美氏）に『幸せそうに！』『幸せそうな！』って何度も言われて。だからそれをすごく意識して『幸せって何だろうな？』って思いながらやった時の写真かな」と明かし、「腕がとっても温かかった。それで、ふっと幸せそうになれた」と撮影の際の思い出を語った。

また、タクシー車内でのシーンについて倍賞は「すごくね、バックミラー全体に（運転手役・木村の）目だけが映る時があると、『うわ〜、すごい目ヂカラ！』って思いましたね。だいたい、目の細い人、小さい人とのお仕事が長かったから」と、映画「男はつらいよ」シリーズで共演した“寅さん”渥美清を連想させる感想をおちゃめに話すと、木村が思わず「やめてください！ それはツッコミづらいですよ！」と返す場面もあった。