急務…手荒れが止まらない季節に「スペシャルハンドケア」ハンドクリームだけでは足りない“集中保湿”ですべすべの手に
手荒れが止まらない季節が到来。アルコール消毒や家事で酷使される手は、気づけばカサつき・ひび割れ・くすみの温床になっている。けれど“手先から年齢が出る”とも言われるように、実は第一印象を左右する重要パーツ。今こそ、クリームを塗るだけでは届かない“スペシャルケア”を始めよう。
【写真】貼るだけ簡単！15分でしっとり手肌復活、週末の“ご褒美ハンドパック”
●手袋型パック
■EORA ハンドパック ラベンダー 10枚入
EGFやコラーゲンなどの美容成分をたっぷり含んだ、使い捨てタイプの高保湿ハンドパック。袋型のマスクを手に装着し、15分待つだけで手全体をうるおいで包み込む。ラベンダーの香りに包まれながら、自宅で手軽に“サロン級ケア”ができると人気。べたつかずにしっとり仕上がる使用感で、週末のご褒美ケアにもぴったり。
おすすめポイント
・EGF配合でエイジングケアにも◎
・ラベンダーの香りでリラックス効果
・15分で即しっとり、翌朝まで続くうるおい
■エビス化粧品 ウルオイート モイスチャー ハンドマスクP
美容液をたっぷり含んだシートが手全体を包み込み、角質層までしっかり浸透。国産・無香料で敏感肌にもやさしい処方。継続使用でカサつきやささくれの改善を実感する声も多い。家事の合間にも使える密着設計がうれしいポイント。
おすすめポイント
・36枚入りでコスパ抜群
・日本製＆無香料で低刺激
・家事中でも使えるフィット感
■MADFORCOS ミルキーモイスチャーハンドマスク
韓国発の人気ハンドパックブランド。ミルク由来の保湿成分が乾燥した手にすっとなじみ、キメを整える。香りもやさしく、使い心地が軽やか。短時間でうるおいチャージできるから、手荒れ対策を習慣化したい人にもおすすめ。
おすすめポイント
・ミルク成分でやさしく保湿
・韓国コスメならではのしっとり仕上げ
・使い捨てで衛生的
●美容液
■hand in hand 薬用ミルキーセラム
“手の美容液”という新発想。ナイアシンアミド配合で、美白・シワ改善・ハリ感UPを叶える医薬部外品。みずみずしいミルクタイプでべたつかず、手洗い後や就寝前にも使いやすい。香りはリラックス＆ホワイトフローラル。上品に香りながら、うるおいを長時間キープする。
おすすめポイント
・ナイアシンアミド配合で美白×シワ改善
・軽やかなテクスチャーで浸透力◎
・香りも上品でリラックスタイムに最適
■OSAJI ハンド美容液リトリート
敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」のハンド用美容液。植物由来の保湿成分が角質層までうるおいを届け、乾燥や手荒れを根本からケアする。軽いテクスチャーながら高保湿で、ネイルケアにも使える万能タイプ。ほのかな精油の香りで、心までリセットされるような使い心地。
おすすめポイント
・敏感肌でも使えるやさしい処方
・ネイルケアにも使える高保湿設計
・精油の香りでリラックス
●パラフィンパック
■パラフィンパック 導入ピーチセット
エステでも人気の“パラフィンパック”を自宅でできるセット。温かいロウで手を包み込み、血行を促進しながら美容成分を浸透させる。乾燥・ごわつき・くすみが気になる手に効果的。使用後はしっとり柔らかな“赤ちゃんの手”のような感触に。
おすすめポイント
・温熱効果で血行促進＆保湿力アップ
・エステ級ケアを自宅で再現
・使うたびに手のトーンが明るく
●ナイトグローブ
■[BiURU] ナイトグローブ シルク手袋
シルク100％のナイトグローブは、寝ている間の乾燥を防ぎ、手のうるおいを逃さない。保湿クリームを塗った上から着ければ“集中ラップ効果”でしっとり感が翌朝まで続く。UVカット効果もあり、昼間の外出時にも活用できる万能アイテム。
おすすめポイント
・シルク素材で肌にやさしい
・ナイトケアにも外出時のUV対策にも◎
・保湿クリームの浸透を高める
手は毎日使う“生活の最前線”。乾燥や刺激にさらされやすいからこそ、こまめな保湿と集中ケアが欠かせない。手荒れ知らずの冬を過ごすために、今日から“スペシャルハンドケア習慣”を始めよう。
