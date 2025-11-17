元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が17日、自身のYouTubeチャンネルに動画を配信し、田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）で懸念される事態ついて考えを述べた。

5月の市長選で現職候補を破り当選した田久保氏だったが、市の広報誌に「東洋大学法学部卒業」と記した学歴詐称が問題となり、2度の不信任決議の末に失職した。

これに伴う市長選について、東国原氏は「予想通りカオスになってきました。7人、来たる市長選に立候補する予定、あるいはもう立候補を表明した方がいらっしゃいます。大変なことになってますわ」と説明した。失職した田久保氏も立候補を予定しており、東国原氏は「強く支持されている一部の方もいらっしゃるんでしょうが、常識的に、倫理的に、道義的に、ありえないですよ」と首をひねった。

立候補者はさらに増える可能性があり、地方首長選挙としては異例の候補乱立となりそうだ。ここでポイントになってくるのが、法定投票率だという。有効投票数の4分の1を獲得する候補者が現れなかった場合、再選挙となる規定で、東国原氏は「だから、立候補者が多ければ多いほど、その法定得票数に満たない場合の確率が高くなる。有効投票数の4分の1以上、を上回る候補者がいなかった場合は当選者なしということで、もう1回選挙」と説明した。

候補が乱立すればするほど、票は割れ、その可能性が高まる。全候補が法定得票数に届かず、再選挙が行われた例は、地方の首長選挙では7度ある。東国原氏は「これは…混沌としてきましたよ。とにかく乱立は票が割れますからね」と述べた。