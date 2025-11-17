【ロンドン＝横堀裕也】英国のスターマー首相率いる労働党政権は１７日、難民政策を厳格化する改革案を発表する。

難民の身分は「一時的」と位置付け、２年半ごとの審査で定期的に見直す。母国が安全と判断されれば帰国を求めることなども盛り込む。難民受け入れに比較的寛容なことで知られる英国が「第２次大戦後では最大の改革」（英メディア）に踏み切る。

強硬な不法移民対策を唱えて支持を伸ばす右派ポピュリスト政党・改革党を意識した動きとみられる。

移民政策を担うシャバナ・マフムード内相は１６日、英公共放送ＢＢＣなどのテレビ番組に相次いで出演し、「不法移民問題が国内の分断を助長している」と語り、不法移民対策を強化する必要性を訴えた。

英国では現在、難民と認定された場合、５年が過ぎれば永住権申請が可能となる。マフムード氏の説明などによると、新たな制度では、２年半ごとの更新が求められ、永住権申請までの期間も原則２０年に延ばす。定住のハードルを上げ、不法入国を試みる移民たちの動きを抑制する狙いがある。不法移民対策で効果を上げたデンマークの取り組みを参考にしたという。

政府統計によると、英国への難民申請の件数は今年６月までの１年間で過去最高水準の１１万超に達した。国籍別ではパキスタン、アフガニスタン、イランが上位を占める。宿泊施設の提供など過度な負担を強いられているとして、国民の間で不満が高まっている。

改革党や最大野党・保守党は、欧州人権条約の規約が不法移民を送還する際の妨げになっているなどとして条約脱退を掲げるが、労働党の改革案では脱退までは踏み込んでいない。

欧州では反移民感情の高まりを背景に移民への規制が強化されている。スターマー政権による今回の抜本改革もその流れに沿ったものだが、労働党内の左派勢力の離反を招く危険もはらむ。左派勢力を中心に難民政策の厳格化は「極右への迎合だ」との批判があり、左派支持層が緑の党に流れることを懸念する声もある。労働党として移民政策で強硬一辺倒を貫くのは難しいのが実情だ。