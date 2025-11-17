高市首相の台湾有事をめぐる発言に、中国側が対抗措置を強めています。17日午後、中国外務省はG20で高市首相との会談の予定はないと明かすなど、解決の糸口は見えない状況です。

■高市首相の“発言”に中国が反発

日中の“溝”は埋まりそうにありません。

中国外務省報道官

「日本の高市首相が台湾に関する誤った発言を行い、中国国民の感情を深く傷つけ、中日間の人的交流の雰囲気を著しく悪化させた」

中国外務省は午後4時ごろ、会見でこう話したうえで、今週開かれるG20サミットについては、李強首相は高市首相と会談する予定はないと明らかにしました。

中国外務省報道官

「李強首相が、日本側指導者と会談する予定はないことをお伝えできる」

ことの発端は、高市首相のこの発言。

高市首相（今月7日）

「（中国が）戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても『存立危機事態』になり得るケースだと私は考える」

“台湾有事”が起きた場合、自衛隊が武力行使に踏み切る可能性もあるとの認識を示したのです。

これに反発した中国。16日は、中国教育省が日本への留学を慎重に検討するよう呼びかける事態となっていました。

■中国からの留学生は友人から“ある心配”を…

17日、「news every.」が訪ねたのは、都内の日本語学校。1200人以上いる生徒のうち、半数ほどが中国からの留学生です。

生徒の1人は、中国にいる友人から“ある心配”をされているといいます。

中国からの留学生

「友人が中国のニュースなどを転送してきます」

見せてくれたのは、『日本への渡航を避けるように』などと書かれた中国のニュース画面。

中国からの留学生

「中国にいる友だちは心配で聞いてくるけど、日本にいる分にはあまり深く考えていません」

中国国民に対し、日本への渡航自粛を求めている中国政府。語学学校にとって“追い打ち”となる措置に…。

東京中央日本語学院・井上誕校長

「きょう、来年4月に来日希望の留学生のビザ申請のタイミング。日本留学を決めた方々に影響が出ないような対策を政府には取ってほしい」

■中国の旅行会社勤務の男性「（キャンセル）2〜3件」

今年9月までに日本を訪れた外国人はおよそ3165万人。中国と、同じく自粛を求める香港だけで全体の3割を占めます。

17日に話を聞いたのは、中国の旅行会社に勤務する男性。

――キャンセルは何件出ている

中国の旅行会社勤務

「わかっているところで2〜3件。まだ少ない方」

――まだ仕事に大きな影響は出ていない

「出ていない。『民間は変わらないですよ』と『（日本に）行ったらわかりますよ』と説明している」

まだ影響は限定的のようです。

■邦画2本が公開延期…影響広がる中、観光客らの反応は？

今回の措置は観光客らの耳に届いているのでしょうか？

――中国政府が日本は安全ではないと発表

香港からの観光客

「安全じゃない？ そんなことないですよ」

「心配なのはクマです」

観光業界で働く中国人

「ここ数日、何人かのお客さんに聞かれましたが、『大丈夫です、日本は安全です』と伝えています」

日中間の緊張が高まる中、外務省の金井アジア大洋州局長が17日午後、北京に到着。18日にも中国外務省の局長と会談し、高市首相の答弁について「これまでの立場を変えるものでない」などと説明する方針です。

中国国内では、日本のアニメ映画など邦画2本が公開延期になるなど、影響は広がっています。

果たして沈静化は図れるのでしょうか？