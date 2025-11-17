ペット可の物件に突然『ペット禁止！ すぐ手放して！』という貼り紙が！→ その『驚くべき真相』は

これは筆者の友人の体験談です。友人の住むマンションはペット可の物件です。犬や猫などを飼う住民が多く、お互いにルールを守りながら気持ちよく暮らしていました。ところがある日、エントランスの掲示板に、許可なく勝手に貼られた貼り紙がありました。

ペット可のマンションに『ペット禁止』の貼り紙が！？

管理会社が正式に動いたことで、貼り紙はもちろん、女性の姿も見えなくなり、穏やかな日常が戻ってきました。マンションのような居住スペースでは、管理会社が示すルールを守ることは当たり前のことです。自分だけの正義で自己ルールを作っても、共感どころかただの迷惑です。

【体験者：40代・女性パート主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：北田怜子

