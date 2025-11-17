「W杯でフランス代表と戦いたいですか？」その問いかけに中村敬斗が口にした“別の強豪国”【日本代表】
ボリビア戦前日の囲み取材。少し“場違い”と感じつつも、フランスでプレーする中村敬斗にどうしても聞きたい質問があった。2023年からスタッド・ドゥ・ランスで活躍する25歳のアタッカーなら、フランス代表の選手たちを日常的に相手にしている──そんな理由からだった。
問いかけに対して中村は「フランスのリーグでやっているので多少そういう気持ちはあります」と率直な心境を口にしたうえで、「どの国と戦っても簡単ではない」と本大会の厳しさを冷静に語った。
続けて「対戦が決まった国との試合を楽しみながらやりたい」と意欲を示す中村に、さらに「対戦したい国はありますか」と尋ねてみた。
少し笑みを浮かべながら返ってきた答は「ブラジルはそのひとつでした」だ。ただ、こう言葉を継ぐ。
「でも、もうやりましたからね。また国際舞台でやったら全然違う試合になると思いますけど、ヨーロッパの強豪国も含め戦いたいですね」
注目のワールドカップ組分け抽選会は現地時間12月5日にワシントンD.C.で開催予定だ。果たして、日本はどのグループに入るのか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
