石木ダム建設事業を巡り県は川棚町の住民にダム完成後の地域振興策を盛り込んだ整備計画案を示しました。大石知事は17日の会見で、引き続き、反対派をはじめ住民の理解を求めていく考えを示しました。

（大石知事）

「ダムができたことによって地域が活性化をしていくという姿もあるのでしっかり理解を得られるような努力をしていきたい」

大石知事は17日の定例会見で県と佐世保市が進める石木ダム建設事業について地域振興のメリットを改めて強調しました。

14日、川棚町では住民向けの説明会が開かれおよそ60人が出席。

県側からは生活基盤の充実策や、誘客による地域の活性化策などを盛り込んだ「水源地域整備計画案」が示されました。

（大石知事）

「私たちは単にダムをつくるということではなく。この事業団地域の発展につながるよう地域振興策についても市町はじめとする関係局の皆様と力を合わせてしっかり取り組んでいきたい」

計画案には佐賀県嬉野市に通じる県道を整備する方針や、ダムの下流にキャンプやソフトボール、上流にホタル祭りなどのイベントができる広場を整備する方針などが盛り込まれています。

参加者からは早期完成の要望や建設撤回を求める意見など賛否の声があがりました。

大石知事は来月7日、反対住民を対象にした説明会に出席する方針です。