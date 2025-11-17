¡Ö¥Ä¥ê¡¼¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡×À¾ÌîÌ¤É±¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¶ì¾Ð¡Ö·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤âÂçÇú¾Ð¡£¸µAKB48¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬11·î16Æü¡¢¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤µ¤¶¤Ê¤ß¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¤Î¥ä¥Ð¤¤±Ñ¸ìÎÏ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦f5ve¤ÎKAEDE¤ÈRURI¤¬¥²¥¹¥È¡£KAEDE¤Ï¡Ö¥¤¥Á¤«¤é¡×±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Ö²Î¤È¤«¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢RURI¤â¡Ö¥Ü¥¤¥È¥ì¤ÇÍÎ³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤È²Î¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤È¡¢¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é±Ñ¸ì¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÈÀ¾Ìî¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©tree¡Ê¥Ä¥ê¡¼¡Ë¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Ç½Ð¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¥Ä¥ê¡¼¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤º¤¤¤ó¤¸¤ã¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢À¾Ìî¼«¿È¤â¡Ö»ä¡¢·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë