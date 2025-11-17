TWICEサナ、背中ざっくり美麗ドレスで魅了 メンバーに贈りたいものは？「ちょっと夢のあることを」
【モデルプレス＝2025/11/17】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が17日、都内で開催されたラルフ ローレン東京ミッドタウン ツリー点灯式に出席。美しいドレス姿を披露した。
ラルフ ローレン ファミリーであるサナは、同ブランドのモノトーンのロングドレス姿で登場。背中がざっくりと開いたデザインで美しいスタイルを披露し「今日のお気に入りは、シアーのドレープがとても美しくて、動く度に軽やかなニュアンスが出るのですが、本当にクラシックでエレガントな要素がたくさん詰まっている素敵な1着がこのホリデーにぴったりなんじゃないかなと思います」とコメントした。
その後、サナはゴスペル隊の歌唱に合わせてベルを鳴らし、本物のもみの木を使用した高さ12mの『ラルフ ローレン ツリー』に柔らかな光を灯すと「本当に綺麗です」とにっこり。「昨年とはまた違った雰囲気を持ったツリーだなと思うのですが、今回のこのツリーも本物のもみの木を使っているということで。近くにいると、もみの木の香りが香ってくるんですが、冬の冷たい風ともみの木の香りが一緒に混じったときに、またホリデーシーズンが来たんだなということを感じさせてくれます」と印象を語った。
昨年度のラルフローレンのツリー点灯式に参加したことについては「あの時からもう1年も経つっていう風に考えると、時間が経つのは本当に早いなという風に思うのですが、この1年間の間に、楽しいイベントだったり撮影だったりがたくさんあって。実は、まだ公開されていないビジュアルなどもあったりするので、ぜひ皆さんに期待していただければなと思います」と伝えた。
最近メンバーの間で流行っていることを聞かれると「スーパーマリオゲーム」と明かし「説明が少し難しいので、興味がある方は動画を検索していただければなと思います」と笑顔で呼びかけたサナ。特別な体験を叶えてもらえるなら何をしてみたいかという質問には「スパや温泉に行きたいなという風に思っていたので、このクリスマスツリーを見ながら、雪が降る日に温泉やスパを楽しめたら最高の日になるんじゃないじゃないかなと思いました」と返答。さらに、メンバー全員にホリデーギフトを贈るなら何を贈るかという問には「ちょっと夢のあることを考えてみたんですけど、降ってくる雪が綿菓子のような甘いものだと、メンバーのみんなも喜ぶんじゃないかなと思ったんですけど、今ぱっと思いついたのが、パチパチするキャンディーが入った綿飴だといいなと思います」と笑顔を見せていた。
最後にサナは「私自身も、ホリデーシーズンになると、やっぱり普段より少しワクワクした気分になるのですが、皆さんもぜひラルフローレンのイベントにお越しいただいて、家族や友人、そして大切な人たちと、お写真を撮ったり、楽しいお話をしたりして、素敵な時間を過ごしていただけたらなと思います」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆サナ、美麗ドレス姿で登場
◆サナ、メンバー全員にプレゼントしたいものは？
