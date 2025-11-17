大至急！【スタバ】に走れーーーッッ！！ 悶絶級の可愛さ♡「新作ドリンク」に注目

【スターバックス】では、ホリデーシーズン2025が11月1日よりスタート！ ホリデービバレッジ第一弾で登場したのは「ジョイフルメドレーティー」とストロベリーが主役のドリンク。おなじみの味を新たな味わい方で楽しめる、ホリデーシーズンのスタートにぴったりなドリンクです。そこで今回は、見た目も味も大満足な「新作ドリンク」を紹介します。

クリスマスギフトのような特別感

「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」に使われているジョイフルメドレーティーは、紅茶・ウーロン茶・ジャスミン茶の3種をブレンドし、アプリコットなどの香りをプラスしています。今回の新作では、果肉感のあるストロベリーソースが加わり、ストロベリーのフルーティーさと香り豊かな茶葉の風味を贅沢に味わえそうです。

ピンク色のムースで可愛くおめかし

もう一つの新作ビバレッジは「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」。ジョイフルメドレーティーラテに、ふんわりやさしい甘さのストロベリーフレーバームースをプラス。さらにフリーズドライのストロベリーのトッピングで、とびきりキュートなビジュアルも楽しめます。ホリデーデザインのカップから見えるピンク色のムースとストロベリーで、ホリデー感がますます高まりそうです。

毎年人気のジョイフルメドレーティーを主役にした【スターバックス】の「新作ドリンク」。飲み慣れた味なのに、新しさを感じる特別感が魅力です。ホリデーシーズンのワクワク感にぴったりな味わいを、ぜひ堪能してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@stb_____gram様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる