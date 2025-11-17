第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。

＊ ＊ ＊

今年の全国高校インターハイ（総体）で優勝し、今季２冠目を狙う神村学園（鹿児島）は、初戦の２回戦で東海学園（愛知）と対戦が決まった。Ｊ２いわき内定の主将・ＤＦ中野陽斗（３年）は「どこと当たろうがやることは変わらない。どの相手でも神村学園らしいサッカーで楽しんでいこう」と意気込んだ。

中野のほかに、ＦＷ徳村楓大（３年）はＪ１町田内定、ＭＦ福島和毅（３年）はＪ１福岡内定とＪ内定者を３人擁する強力布陣。チームの強みを聞かれると、中野は「ハードワークが一番の強み。チームのために、誰かのために戦うことが結果につながっている。攻撃だけにはならず守備もできるチームなので見てほしい」と語った。

今大会に向けては、チームとして「一戦一戦大事に戦うことであったり、誰かのために戦う、感謝の気持ちを持って楽しんで戦いたい」と話し、個人としては「Ｊリーグ内定者として覚悟をもって、責任をもって戦うこと。自分が目立たない試合が一番いい試合だと思っているので、陰の立役者になりながら試合をしていきたい」と息巻いた。