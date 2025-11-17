バキバキ童貞『チェンソーマン』マキマとレゼ、どっち派？で悩む コラボ映像解禁でデンジに共感「選べないよ〜」
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）とお笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃのコラボレーション映像が公開された。YouTube「バキ童チャンネル」で“バキバキ童貞”としても人気のぐんぴぃが、番組ナビゲーターとなり、少年・デンジの恋模様を時に見守り、時にぶった斬る新感覚恋愛リアリティーショー（風映像）となっている。
【画像】童貞芸人、裸に興奮！公開されたマキマ＆レゼのデート場面カット
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターのデンジが、思いを寄せる上司・マキマとの初デートで浮かれている中、雨宿りで偶然出会うレゼという少女と出会い、日常は変わり始めていく…という本作のストーリーを恋愛リアリティーショー目線で紐解いている。
ぐんぴぃは、マキマとのデートシーンではマキマの一挙手一投足に、「なんてミステリアス！」「デンジくん（の気持ち）、わかるよ…！」と共感。また、レゼの仕草や魅惑的なシーンには、「かわいい〜」「うわ〜」とデンジと共に翻弄される一幕も。
「選べないよ〜」とデンジに共感しまくりのぐんぴぃと共に、配給の東宝は「デンジになった気持ちで是非、本映像をご覧いただき、その後の展開を劇場で見届けて下さい…！これを観れば、さらにデンジやマキマ、レゼの魅力について、解像度が深くなること間違いなしです」と説明。
「さらに映像の後半では、ぐんぴぃへの特別インタビューを実施。『チェンソーマン』との出会いや作品の魅力について熱く語っており、「マキマとレゼ、どっち派？」という究極の質問には、思わず顔をしかめる一幕も。映画を観終えたばかりの熱い感想とともに、デンジの行動に終始共感しきりだったぐんぴぃ。『チェンソーマン』への深い愛と、デンジへの親近感があふれるトークが見どころとなっている。
