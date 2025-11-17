元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が17日、自身のYouTubeチャンネルに動画を配信し、田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）について解説した。

5月の市長選で現職候補を破り当選した田久保氏だったが、市の広報誌に「東洋大学法学部卒業」と記した学歴詐称が問題となり、2度の不信任決議の末に失職した。

これに伴う市長選について、東国原氏は「予想通りカオスになってきました。7人、来たる市長選に立候補する予定、あるいはもう立候補を表明した方がいらっしゃいます。大変なことになってますわ」と説明した。

さらに、「来週には何と、前・田久保市長も出馬（表明）をするらしいです。びっくりですよ」と、市議会からノーを突き付けられたはずの田久保氏が立候補を予定していることに言及。「出直し市長選へ立候補…はぁ〜。もうちょっと分からないですよ、僕。どんなメンタルをしているのか、あるいは思考回路、思考の構図がどうなっているのか」と驚きを口にした。

また立候補に当たり、田久保氏がすべきことについても指摘した。「百歩譲って、立候補を認めるというのであれば、市民の皆さんがどう考えているか分かりませんけど、卒業証書の件を明らかにするべきですよね。この卒業証書は誰にもらって誰が作った、誰がどうしたという。これは説明責任がない限り、市長としての資格はないんじゃないかなと。何回も言いますけど」。田久保氏は大学を除籍になったにもかかわらず、所有しているという卒業証書について、一部議員に“チラ見せ”しただけ。東国原氏は有権者への公開するよう、田久保氏に訴えた。