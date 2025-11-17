高知県は、これまで医療費の助成の対象ではなかった精神に障がいがある人に対し、助成をおこなう方針を決めました。

一方、当事者の家族でつくる団体は、対象条件が限定的だとして制度の見直しを求めています。



11月17日、高知市で自治体関係者や有識者が集まり、精神に障がいがある人たちへの医療費助成を検討する会議が開かれました。



障がいのある人への医療費は、重度の身体、知的に障がいがある人を対象に県の補助を受け、県内すべての市町村で通院や入院などの費用の助成をおこなっています。





一方で、精神に障がいのある人へは医療費の助成はおこなわれておらず、市町村独自で助成しているのも土佐町と本山町のみです。全国でも四国4県だけが精神障がい者への医療費助成を導入していません。精神に障がいがある人の家族でつくる団体からの要望もあり、県は2024年から検討会を立ち上げ、議論を重ねてきました。11月17日の会議で示された案では、障がいが最も重い1級の人や2級のうち18歳未満で中程度の身体や知的障がいもあわせ持つ人などに限り、医療費を助成することにし、2027年度から制度を始め、3年ごとに内容を見直していくとしています。県の方針を受けて、会議のメンバーでもある当事者の家族でつくる団体が会見を開きました。■県精神障害者家族会連合会 横田会長「この制度で一体どれだけの人が救われるのか、答えはノー。一番多いのは2級です」県内では2025年3月末時点で、8038人に精神障害者手帳が交付されていますが、2級が最も多い5745人、1級は575人となっています。団体の代表者らは、「県の方針は、要望した内容とかけ離れたものだ」と訴えました。■高知はっさくの会 会員「制度開始が決まったことは、前進であり、感謝はしたいが、1級のみしかも、元の制度が”障がい児・者”という文言がありましたので、（2級は）18歳未満でないとダメなんです。私たちの子どもは、成人した大人です。なので、該当者はゼロです。これからも引き続き働きかけ、声をあげ続けないといけないと思っている」会見で団体の代表者らは、「精神に障がいのある人は、等級に関係なく、経済的に困窮している。医療的な障害の重さではなく、社会生活の視点で見てほしい」と訴え、今後も県に対して、働きかけを続けていくとしています。