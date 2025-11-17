帰宅したお父さんに間違えて吠えてしまったワンコ。想定外だったまさかの人間のような誤魔化し方をするそのお姿は記事執筆時点で49万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：帰宅したお父さんに『間違えて吠えてしまった犬』→まるで人間のような『誤魔化し方』】

帰宅したお父さんに『間違えて吠えてしまった』犬

Xアカウント『@sh_afro』に投稿されたのは、愛犬「てん」くんのお姿。この日もお家でのんびりと幸せに過ごしていたというてんくん。

お父さんが帰宅した時、いつもどおりお出迎えをするはずが…ちょっぴり失敗をしてしまったというのです。

まさかの『誤魔化し方』が可愛すぎると反響

玄関から聞こえた物音、なぜかお父さんではないと認識してしまったのか…間違えて、お父さんに吠えてしまったというてんくん。

間違いに気づき、お父さんに吠えてしまったという事実を誤魔化すためにてんくんがとった行動、それはなんと…『笑って誤魔化す』というあまりにも人間味に溢れるものだったのだそう。

お父さんを見上げながら、どこかぎこちない作り笑顔で『えへへ…』なんて聞こえてきそうな振る舞いを見せたというてんくん。

お父さんが見慣れないスーツで帰宅した日は、そっと距離を置くなどさまざまなお出迎えパターンを見せてくれるのだそう。

その微笑ましくも、クスッと笑えるその光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「作り笑顔ｗｗ」「他人事で笑ってて可愛い」「可愛い」「知らない人かと思ったのかなｗ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊なお姿に悶絶必至

てんくんは、とっても甘え上手でちょっぴり食いしん坊な男の子。家族がご飯を食べている間は、あざとい表情で鼻アタックを続けるなど、その執念たるや飼い主さんをも驚かされることもあるのだそう。

ご家族に溺愛されながら自分らしくのびのびと幸せに暮らすてんくんのお姿は、日々多くの人々に笑顔と癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@sh_afro」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。