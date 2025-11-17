「30MM ACVI」シリーズでアーキバス製AC「VP-40S」2026年6月発売決定！【#生配信30ML】「ミルクトゥース」の武装からオプションパーツ第7弾も
30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S」（価格：2,530円）および「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07」（価格：1,650円）を2026年6月に発売する。
「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S」は、フロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するアーキバス製AC「VP-40S」を30MMシリーズで立体化したプラモデル。武装はレーザーハンドガン「VP-66LH」が付属する。
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07」は、4種の武装を同梱したオプションパーツセット第7弾。発売中の「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」の武装をラインナップしており、チェーンソー「WB-0010 DOUBLE TROUBLE」は収納状態と展開状態を再現できる。両肩の武装はミルクトゥースのものと左右逆の配置ができ、アセンブルの幅を広げている。
今回11月17日に行なわれた配信「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が発表された。番組では「30MM ARMORED CORE」シリーズの商品化アンケートについても告知が行なわれた。公式Xで応募フォームを公開している。
30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07【第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
／- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) November 17, 2025
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
アンケートご協力のお願い
＼
今後の参考のためアンケートを実施しております。
ぜひご協力をお願いいたします！
▼アンケートはこちら
🔗https://t.co/h85bzOfvEc#30MM #アマコア pic.twitter.com/ewdd6QNwIL
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019