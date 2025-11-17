【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S】 2026年6月 発売予定 価格：2,530円 【30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07】 2026年6月 発売予定 価格：1,650円

30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S」（価格：2,530円）および「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07」（価格：1,650円）を2026年6月に発売する。

「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S」は、フロム・ソフトウェアのメカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するアーキバス製AC「VP-40S」を30MMシリーズで立体化したプラモデル。武装はレーザーハンドガン「VP-66LH」が付属する。

「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07」は、4種の武装を同梱したオプションパーツセット第7弾。発売中の「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」の武装をラインナップしており、チェーンソー「WB-0010 DOUBLE TROUBLE」は収納状態と展開状態を再現できる。両肩の武装はミルクトゥースのものと左右逆の配置ができ、アセンブルの幅を広げている。

今回11月17日に行なわれた配信「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が発表された。番組では「30MM ARMORED CORE」シリーズの商品化アンケートについても告知が行なわれた。公式Xで応募フォームを公開している。

30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07

【第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019