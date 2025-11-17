「マストで持ち歩いてます」指原莉乃も“胃もたれ予防”に常備する酵素

指原莉乃さんが美容家・大野真理子さんのYouTubeチャンネルに登場。『【突撃ポーチ】さっしー降臨で爆笑神回 こだわりのポーチの中身を大公開してもらいました。【大野真理子】』の動画に出演し、ポーチの中身を公開し、愛用品の数々を紹介してくれました。今回は、指原さんが、“胃もたれ予防”にマストで持ち歩くというアイテムをピックアップ♪

指原さんが「胃もたれとかめっちゃしやすいんでマストで持ち歩いてます」とコメントしたアイテムがこちら！

◼︎青パパイヤ酵素

三旺インターナショナル / 青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 30包入り 90g（3g×30包） 税込6,804円（公式サイトより）

公式サイトによると、自社のオーガニック農園で栽培した酵素の宝庫と呼ばれる青パパイヤを収穫し、自然の恵みをそのままに、皮も実も種も丸ごと独自の酵母で発酵させた商品。

青パパイヤの持つ酵素は、タンパク質、脂質、溶質といった三大栄養素全てを分解できので、消化の強い味方になるんだそう。

こちらは、1969年の発売以来、50年以上のロングセラー商品となっています。

◼︎指原さんはポーチに常備

指原さんは「多分消化に良くなるんですよね」と、胃もたれ予防に飲んでいるとコメント。

また、動画に声で出演していた美容ライターの方も、コース料理を食べる際にはこちらの商品がマストだと指原さんに共感。

飲みやすいブレットタイプもあるそうなので、年末年始の食べ過ぎ予防にチェックしてみたいですね。

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも指原さんが愛用しているコスメなども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。