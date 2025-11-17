のん→柴咲コウ、ABEMAドラマ主演をバトンタッチ 特大ポスターが渋谷駅に出現
ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』（毎週月曜 後8：00）の最終話が17日に放送されるのを前に、同作で主演を務める俳優ののんから、19日スタートのドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜 後10：00）で主演を務める柴咲コウへ“バトンタッチ”が行われた。
【写真】渋谷駅にずらーっと並んだドラマの特大ポスター
「ABEMA」の公式SNSアカウントでは、「ABEMA」の公式キャラクターであるアベマくん人形を襷替わりに、のんから柴咲へ“ABEMAオリジナルドラマ主演の座のバトンタッチ”が行われる様子が公開されている。
のんからは「最終回では、いよいよ飛鳥が復讐しようと頑張ってきた相手である“天才棋士”の父・結城彰一との直接対決が見られます。私自身、もう本当に中村獅童さんとの撮影がすごく刺激的で、本当の親子として心を通わすことができたような不思議な瞬間もある対局でした。ものすごい緊張感を持って撮影をすることができた最終回はきっと気持ちの良いものになっていると思いますので、皆さんハラハラドキドキしながら見守ってください」とコメントが寄せられている。
さらに、現在「ABEMA」では『MISS KING / ミス・キング』の第1話から最新話までを全話無料配信中のほか、「第1話〜第7話のスペシャルダイジェスト」を番組公式YouTubeアカウントにて公開中だ。
なお、『MISS KING / ミス・キング』の最終回および『スキャンダルイブ』の配信開始を記念して、11月17日から23日までの期間限定で、東急田園都市線渋谷駅の道玄坂ハッピーボードにて「ABEMA」発のオリジナルドラマ2作品の大型交通広告が掲出されている。
