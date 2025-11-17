天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが17日、ラオスに向け出発されました。初めての外国公式訪問。過去にラオスを訪れた父である天皇陛下にも、話を聞かれたということです。

■ラオスと外交関係樹立70周年

にこやかに手を振りながら皇居を出発された、天皇皇后両陛下の長女、愛子さま。向かわれた先は、ラオス。初めてとなる、外国公式訪問です。

成年皇族となり、大学を卒業されてから約1年半。日本赤十字社に勤務しながら、国内で様々な公務を重ねられてきました。

今回の公式訪問は、日本とラオスの外交関係樹立70周年の節目に当たるもので、6日間の日程です。

■これまでにオランダとイギリスに外国訪問

愛子さまはこれまで私的に2度、外国を訪問されています。

初めての訪問は2006年8月、4歳のときのオランダでした。このとき、皇后さまは「適応障害」の診断を受け療養中でしたが、治療を兼ねてご一家で静養されました。

オランダの国王一家とともに、愛子さまは少しはにかみながら手を振られる場面もありました。

2回目の訪問は、高校2年生の夏。サマースクールに参加するため、約3週間、イギリスに滞在されました。

■ご一家で心を込めて準備した今回の公式訪問

そしてラオスには、父である天皇陛下も2012年に訪問されています。

側近によると、愛子さまは当時のアルバムや現地で贈られた民族衣装などを見ながら、陛下からラオスの話を聞かれたといいます。

また、ラオスの専門家から親子3人で歴史や文化について進講も受けられました。

ご一家で一丸となって心を込めて準備されてきた、愛子さまのラオス公式訪問。

18日はトンルン国家主席への面会のほか、晩さん会では外国で初めてとなるお言葉を述べられる予定です。

（11月17日午後6時ごろ放送『news every.』より）