高速道路の料金所で、強盗を想定した防犯訓練が行われました。

2017年には、兵庫県で料金所から現金が奪われる事件が発生していて、参加者は対応を確認しました。

（宅配業者を装った強盗役）

「こんにちは」

（参加者）

「小包ですね、少々お待ちください」

（強盗役）

「金出せ」

長崎自動車道の、長崎多良見料金所で行われた防犯訓練。

宅配業者を装って料金所の事務室に侵入した強盗に、現金を奪われたという想定です。

（強盗役）

「動くな。金入れろ。全部入れろ全部。急げ、急げ」

（参加者）

「強盗。強盗」

現金を奪い、逃走した犯人。

職員はカラーボールを投げると共に、警察に通報します。

（参加者）

「強盗がありました。今です」

（警察）

「警察です、犯人の特徴についてまず教えてください」

訓練は毎年行われていて、参加者は犯人の特徴の伝え方や、事情聴取の対応の仕方などを確認しました。

（長崎警察署生活安全課 永吉 邦行 警部補）

「扉は通常しまっている。安易に開けない。まずは身分証明書を確認して、本当に宅配業者か確認する」

（参加者）

「急に襲われると、犯人の特徴を覚えるのが難しい。とっさに対応するのが難しく、常日頃、訓練しておかないとすぐには判断して動くことができない」

NEXCO西日本によりますと、県内では料金所が襲われた事件は近年、起きていませんが、兵庫県では2017年に、料金所から現金が奪われる事件が発生しているということです。