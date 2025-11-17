谷口彰悟が引退発表の車屋紳太郎へ「お疲れ様というのは言いたい」…川崎Fでも共闘した幼馴染

川崎フロンターレは17日、DF車屋紳太郎が今シーズン限りで現役引退することを発表した。



1992年4月5日生まれで現在33歳の車屋は、筑波大学在学中の2014年に特別指定選手として川崎Fに登録され、翌年に正式入団を果たした。“ワン・クラブ・マン”として在籍12年間で公式戦通算340試合出場11ゴール27アシストという成績を収め、4度のJ1リーグ制覇をはじめとする合計10タイトル獲得に貢献。Jリーグベストイレブンにも2度選出され、日本代表としても国際Aマッチ通算4キャップを誇る。



同じ熊本県出身で大津高校、筑波大学の1年先輩にあたり、川崎Fで長くチームメイトとしてプレーした日本代表DF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）は「小さいときからずっと一緒にやってる選手なので、寂しいですけど、お疲れ様というのは言いたいなと思います」とコメント。小学校時代からともにプレーしてきた幼馴染を労った。



