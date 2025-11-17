「来ないで」義母の連絡に隠された本音とは？義妹のSNS投稿で見てしまった"真実"に絶句【ママリ】

義母から「コロナの濃厚接触者になったので、家には近寄らないように」と連絡をもらった、投稿者さん。しかし、義妹家族と楽しい時間を過ごしていたことを、義妹のSNSを通して知ります。元々、義母が義妹の子どもとわが子に差をつけていることが気になっていたという投稿者さん。今回のことで、これまでのモヤモヤした気持ちがイライラへと変わったそうです。

「濃厚接触者だから家には来ないで」と言ってたのに…

義母の意味がわかりません。



今朝、近所に住む義母からLINEで

「昨日、会った人がコロナに感染してしまって、濃厚接触者になってしまいました。

さっきした検査では陰性だったけどまだ安心できないから、

しばらくうちに近寄らないでね。」

と言われました。



私の家から義実家は見えるくらい近所なので

昼過ぎに、出かけるときに義実家を見たら、

旦那の妹が義実家にいました。



何か用事かなと思いましたが夕方になっても、夜になっても車は停まっていて、

さっき旦那の妹のインスタのストーリーで

「今日はママとクリスマスパーティーの買い出しと、

娘と私にクリスマスプレゼント買ってもらったー！

夜は焼き肉奢ってもらって、大満足！」とアップされてました。



私たちには近寄るなと言っておいて。。

それも濃厚接触者なのにウロウロ。。



なんか凄くモヤモヤしてしまいました。



これまでも義母は、旦那の妹の娘には沢山プレゼントしていて

会うたびにお小遣いとかあげてて。

うちの子はなにももらったことがないし、

色々イライラしてしまいます。 出典：

近所に住む義母から、「濃厚接触者になった」「しばらく家には来ないように」と連絡をもらった、投稿者さん。



しかし、義妹が義実家に夜までいて、いろいろと買ってもらったり、楽しく過ごしていたりしたことを知り、モヤモヤしてしまったそう。



そもそも、「濃厚接触者」だということ自体をうたがいたくなります。義妹家族と楽しむためにウソをついたのでは…と思ってしまうのも、ムリはありません。

義母のLINEにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

濃厚接触者になったって嘘じゃないですか？

娘に色々しているのを知られないように家に近寄らないでねって言ったのかと🤔

私も長男の嫁ですが、何もしなくていいから老後も何もしないよって思ってます。何かされるとお礼など色々面倒なので。 出典：

それはすごくモヤモヤします😤

実の娘の子供と嫁の子供と、可愛さが違うのはしょうがないけど、それは気持ちだけにしてもらって、プレゼントやお小遣いは平等にして欲しいですよね💧

私なら自分の子への差別を感じたら、差別し返すかも…とゆーより、笑顔で接することができないので、距離取っちゃいます💧 出典：

義母が自分の娘家族だけ可愛がってこちらには近づいてこないなんて、ラッキーじゃないですか！！ 出典：

「義母に対してモヤモヤする」という意見がある一方で、「ラッキー」だという意見もありました。



孫に差をつけず、平等にかわいがってほしいという気持ちは親ですから当然持つものだと思いますが、残念ながら、義母のようにそれができない人がいるのも事実ですよね。



そこに怒っても仕方ないですし、ストレスがたまるだけなのでは…と感じました。義実家に行かなくていいなんてラッキーだと前向きに考え、実家に行って羽を伸ばしたり、家族で楽しい時間を過ごしたりすることに全力を注ぐのが良さそうですね。

