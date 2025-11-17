日本代表は１７日、ボリビア戦（１８日・国立）に向けて会場の国立競技場で前日練習を行った。１４日のガーナ戦で代表デビューを飾った２０歳ＦＷ後藤啓介は、１９１センチの高さと決定力が武器。来年の北中米Ｗ杯に向け、目に見える結果が欲しい、というのが普通の考えだが「別に目に見える結果も大事ですけど…。そういう感じですね」と語る。そこにはジュビロＵ―１８までボランチやセンターバックでもプレーしてきた、という背景がある。

ストライカーと言えば、ゴールへの貪欲さや、強引さが必要だとされるポジション。しかしボランチでの経験もある後藤には「チームが勝つことが一番大事なんで。そのための正確な判断というか、チームに勝てるような判断ができれば。それはボランチをやっていたからこそ、身についていると思うので」と語る。

１トップのポジションを争う上田綺世や小川航基は、ストライカー色の強いプレースタイルだ。特に後藤にとって磐田の先輩に当たる小川は、典型的なストライカータイプ。「（小川）航基くんとは（ポジション的に）同じようなことを求められてると思いますけど、違ったタイプなので。航基君はエゴが強いというか、ストライカーらしいストライカーなんですけど、そういう性格面も含め、航基くんとはまた違ったプレーをできたらなと思います」。当然、ＦＷはゴールを狙うプレーが最優先だ。しかし試合の中で、より効果的なプレーを選択するのが後藤の持ち味。その中でインパクトを残せば、北中米Ｗ杯への道も開けてくる。